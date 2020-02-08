هل يعوض سيلفستر ستالون فشل Rampo بجزء جديد من Expendables ؟

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نية ستالون في العمل على جزء جديد من تلك السلسلة تأتي بعدما فشل فيلمه الماضي "رامبو" الذى راهن عليه بكل قوة، وظن انه سينجح مثلما نجح في السابق قبل سنوات، ظناً منه أن الجمهور ينتظره بشغف كبير، إلا أن الفيلم لم يحقق أي نجاح على مستوي الإيرادات أو حتي اشادات نقدية له، حيث جاءت كلها بالسلب مما جعل ستالون يفكر جدياً في خطوته القادمة.
هذا وكان النجم العالمى سيلفستر ستالون قد حرص علي نعي الفنان الكبير كيرك دوجلاس عن عمر 103 أعوام بعد وفاته مؤخراً، والذى يعتبر من أوائل نجوم عصر السينما الذهبي في هوليوود، ونشر سيلفستر ستالون على حسابه الرسمى بإنستجرام، اليوم الخميس، صورة من فيلمه "Champion" عام 1949 وعلق عليها قائلا، "كيرك دوجلاس! رحل العملاق الكبير الأخير من أبطال السينما.. فنان مدهش... أمثال لن نراها أبدًا مرة أخرى"، وذلك بعدما أعلن النجم مايكل دوجلاس نجل الفنان الراحل خلال بيان مطول عن وفاة والده عن عمر 103 عام بعدما تمكن من حفر اسمه بأحرف من ذهب في سماء هوليود.
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