حماقي: "نانسي لن تعتذر.. و2020 يشهد دخولي السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنان محمد حماقي عن تجهيزة لألبوم غنائي، قد يُطرح في الصيف، لكسر قاعدة ألبوم كل عامين أو ثلاثة.

وأضاف حماقي، خلال حوار أجراه مع إحدى المجلات الخليجية، أن الألبوم الماضي "كل يوم من ده" كان قبل عام واحد، مشيرا إلى أن الألبوم الجديد سُجل منه 3 أغانٍ.

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وأوضح أنه يخطط أن سيصبح 2020 عام تحويل رغبة تقديم عمل سينمائي إلى واقع، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع السينما بهدف استغلالها لتوسيع نجاحه كمطرب، فالسينما تبقى وتخلد تاريخيا.

وتابع: "أتمنى أن أحظى بالتوفيق في هذه الخطوة، كوني مدركا أن انتظار الجمهور الطويل لهذه الخطوة، رفع من سقف توقعاتهم".

وبشأن اعتذار الفنانة نانسي عجرم عن عدم استكمال الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" بعد الأزمة التي تعرضت لها، بعد أن قتل زوجها الدكتور فادي الهاشم، شخصا، اقتحم منزلهما، حسب التحقيقات، أكد أن المطربة اللبنانية لن تعتذر، وستكمل البرنامج.