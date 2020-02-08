محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "البرنس".
وجمعت الصورة الفنانة روجينا، والفنان أحمد زاهر ومخرج العمل محمد سامي، وعلقت: "بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح، المبدع أخويا محمد سامي، ميسي وفدوى وفتحي، مسلسل البرنس 2020".
وتدور أحداث مسلسل "البرنس" في إطار من الإثارة والتشويق حول صراع الإخوة بينهم وبعض بعد وفاة الأب لعدة أسباب مختلفة، وغيرها من الأحداث.
يُذكر أن مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، نجلاء بدر، روچينا، أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلى وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| روجينا وأحمد زاهر مع محمد سامي في كواليس "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.