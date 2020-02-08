صور| روجينا وأحمد زاهر مع محمد سامي في كواليس "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "البرنس".

وجمعت الصورة الفنانة روجينا، والفنان أحمد زاهر ومخرج العمل محمد سامي، وعلقت: "بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح، المبدع أخويا محمد سامي، ميسي وفدوى وفتحي، مسلسل البرنس 2020".

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" في إطار من الإثارة والتشويق حول صراع الإخوة بينهم وبعض بعد وفاة الأب لعدة أسباب مختلفة، وغيرها من الأحداث.

يُذكر أن مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، نجلاء بدر، روچينا، أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلى وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامى.