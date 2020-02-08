تراند اليوم : صور| الوليد مقداد نجم "طيور الجنة" يحتفل بخطوبته.. ورسالة تهنئة مؤثرة من "عصومي"



احتفل الوليد مقداد، نجم قناة "طيور الجنة"، بحفل خطوبته مساء أمس.

وهنأ "المعتصم باللم مقداد"، الشهير بـ "عصومي"، شقيقه الأكبر بالاحتفال بالخطوبة، وعلق قائلاً: "أخوي وحبيبي وأسطورتي.. لحد الآن مو متخيل إنك كبرت وخطبت".

وأضاف: "كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما أنت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير أكتر من حالك.. ".



وتابع في سياق تهنئته: "وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد بس أكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متأكد أنك راح تكون قده وقد مسؤوليته.. "فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي".

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"الوليد مقداد" هو الابن الأكبر لـ "خالد مقداد" مالك قناة "طيور الجنة"، ويبلغ من العمر 20 عامًا. وقد ظهر في أغلب الأناشيد والكليبات مع أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد.

ويدرس بجامعة الخليج في دولة الكويت لدراسة تخصص (إدارة الأعمال الدولي).



