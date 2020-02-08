تراند اليوم : بعد ظهورها بعدة فساتين عارية .. فنانة شهيرة: مشكلتي أنني "مؤدبة" زيادة عن اللزوم

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن العيب الذي لاحقها خلال سنوات عمرها الماضية مما اضطرها للقبول بأمور كانت خاطئة من وجهة نظرها.

وقالت الفنانة رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية : بدأت مؤخرا الرد على الانتقادات ، وأصبحت شخصيتي قوية .

وأضافت: واجهتني مشكلة ، لقد تربيت في مدرسة للراهبات ، هذه المدرسة جعلتني (مؤدبة) زيادة عن اللزوم ، كنت أخاف أن أقول لا في الكثير من المواقف التي كان ينبغي عليّ رفضها.

وكانت رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الفساتين العارية التي ترتديها ، وأحدهم كاد يودي بها للسجن.

