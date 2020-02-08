نادين نجيم تتصدر "تويتر" وتصرح: عيد ميلادي أجمل بوجودكم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 10:42 صباحاً - تلقت النجمة نادين نسيب نجيم سيلا من التغريدات عبر موقع "تويتر" بمناسبة عيد ميلادها الـ 36 الذي يصادف اليوم في السابع من شهر شباط، ويعتبر هذا أول عيد ميلاد لـ نادين بعد انفصالها عن زوجها هادي أسمر.



نادين تصدرت الترند على موقع "تويتر" تحت هاشتاغ "#happybirthdaynadine" حيث عبر لا عدد كبير من معجبيها عن محبتهم لها من خلال صور وفيديوهات لها. كما تلقت المعايدة من عدد كبير من زملاائها في الوسط الفني وعدد من الصحافيين الذين تمنوا لها المزيد من النجاح في حياتها المهنية والعائلية.

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من جهتها نادين قامت بنشر صورة لـ باقة من الورود الزهرية عبر حسابها على "تيوتر" وعلقت عليها "أنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم و معايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي ... عيدي عطول اجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام واصدقاء ومحبين شكراً من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم ".

باقة الورود التي نشرتها نادين على "تويتر"



يذكر أن نادين دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل "خطوة حب" ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة الـ "موريكس دور" لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام السينمائية.

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نادين نسيب نجيم



هذا العام وككل عام تقريباً تحتفل نادين بعيد ميلادها خلل تصويرها مسلسلها الذي يكون مقرراً عرضه في رمضان، وهذا العام على ما يبدو ستحتفل نادين بعيدها مع أسرة مسلسلها "عشرين عشرين" الذي بدأت تصويره منذ أيام، والذي سيجمعها بالممثل قصي الخولي.

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