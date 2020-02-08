شاهد: صورة متداولة للأمير الوليد بن طلال مع نجم البوب العالمي مايكل جاكسون

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للأمير الوليد بن طلال ونجم البوب العالمي مايكل جاكسون التقطت خلال الإعلان عن اطلاق مشروع المملكة للترفيه في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس عام ١٩٩٦.

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