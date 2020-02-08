جثة قتيل منزل نانسي ما تزال بالثلاجة .. ومحاميته تهدد وسائل الإعلام

ما تزال قضية قتيل منزل نانسي عجرم تحظى بالكثير من التساؤلات على الرغم من مرور أكثر من شهرٍ على بدء التحقيقات فيها، فلا يكاد يمر يومٌ إلا ونجد خبراً يتعلق فيها وكان آخر تلك الأخبار ما نشرته محامية والدة القتيل رهاب بيطار. فقد كشفت رهاب في تغريدةٍ لها عبر حسابها الرسمي في تويتر، بأنَّ جثة القتيل محمد الموسى لم تُدفن بعد وأنها ما تزال في الثلاجة، نافيةً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص استلام أهل القتيل لجثته وقيامهم بإجراءات الدفن، إذ قالت: “توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية – وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن”. وأضافت رهاب: “هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة”. وبعد تلك التغريدة عادت رهاب لنشر تغريدةٍ أخرى هددت فيها بمقاضاة كل وسيلةٍ إعلامية تُشير في أخبارها إلى محمد الموسى بكلمة لص، قائلةً: “بصفتي احد محامي عائلة محمد الموسى فأنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر”.