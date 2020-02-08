رغم الإجازة.. محمد صلاح يواصل التدريبات في ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفض الميزة التي أعطاها الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق للاعبين، والخاصة بحصولهم على إجازة منذ يوم الأحد الماضي.

ونشر صلاح صورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وهو يقوم بالتدريبات في "ميلوود" مقر التدريبات الخاص بليفربول، في الوقت الذي يقضي فيه معظم زملائه إجازة، أعطاها لهم كلوب.

وكتب صلاح تعليقا على الصور التي نشرها: "عودة من الإجازة التي لم أحصل عليها من الأساس".

وكان كلوب قرر منح الأسبوع الماضي راحة للاعبين، عقب الانتصار السبت الماضي على ساوثهامبتون 4-0 في الجولة الـ25 من البريمييرليج، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل صلاح لهدفين.

قرار المدرب الألماني جاء بناء على ما أعلنته رابطة البريمييرليج من أن الجولة المقبلة رقم 26 ستقام على مدار 6 أيام دعما لحملة "الصحة العقلية"، وذلك في سابقة تاريخية بالمسابقة.

ويبدو أن اقتراب صلاح من جيمي فاردي متصدر ترتيب هدافي البريمييرليج بـ17 هدفا جعله يواصل التدريبات أملا في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمسابقة للموسم الثالث على التوالي.

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ويتواجد صلاح في المركز الرابع بترتيب هدافي البريمييرليج هذا الموسم بالتساوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، وداني إنجز نجم ساوثهامبتون وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.، وذلك برصيد 14 هدفا، بينما يحتل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بـ16 هدفا.

ولا يعد صلاح الوحيد في ليفربول، الذي لم يلتزم بقرار كلوب بمنج إجازة للاعبين، إذ إن زميله الحارس البرازيلي أليسون بيكر تدرب هو الآخر في بلاده بشكل منفرد مع شقيقه مورييل حارس مرمى نادي فلومينينسي البرازيلي، للحفاظ على لياقته البدنية.

فضلا عن ذلك، نشر السنغالي ساديو ماني صورا له رفقة زميله الكرواتي جيان لوفرين وهو في مقر تدريبات ليفربول "ميلوود"، مشيرا إلى أنهما يعملان على التعافي من الإصابة التي يعانيان منها، قائلا: "نواصل الاستعداد رفقة محمد صلاح".

يذكر أن ليفربول الذي يحتل صدارة الدوري بـ73 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف سيلعب يوم السبت 15 من الشهر الحالي ضد نوريتش سيتي في الجولة الـ26 من المسابقة.



