مكافأة استثنائية تنتظر لاعبي ليفربول حال التتويج بالبريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية عن رصد إدارة نادي ليفربول مكافأة استثنائية للاعبين حال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، إذ انتصر فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في 24 من 25 مباراة حتى الآن، محتلا الصدارة بـ73 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وهو أكبر فارق من النقاط لفريق الصدارة عند هذه الفترة من الموسم في تاريخ البطولة.

ونال ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما حصد لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لاعبي ليفربول سيتقاسمون مكافأة قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني حال التتويج بلقب البريمييرليج هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يمكنهم الحصول على تلك المكافأة المقدمة من إدارة النادي.

وتابعت "ديلي ميل" أن المكافأة ستختلف بين اللاعبين بعد أن يتم حساب نسبة مشاركات كل لاعب في المسابقة هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين الأساسيين بالفريق سيحصلون على ما يقرب من 150 ألف جنيه إسترليني كمكافأة استثنائية حال الفوز بالبريمييرليج، بالإضافة إلى مكافآت الفوز بالمباريات التي يحصلون عليها خلال الموسم الجاري.