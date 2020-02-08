جواهر تعلن إصابتها بمرض السرطان والجمهور يعبر عن صدمته

صدمت الفنانة جواهر الكويتية جمهورها بإعلان إصابتها بمرض السرطان الأمر الذي أثار ردود فعل مليئة بالتعاطف تارة والحزن تارة أخرى، إلا أن الجميع اتفقوا في الدعاء لها بالشفاء.وجاء إعلان جواهر الكويتية عن هذا الخبر من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وكانت الصورة الأولى من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج إلا أنها لم تكشف عن وجهها واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها وعلقت عليها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".

وعبرت الصورة الثانية عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها بالقول: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب"، وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع ورددوا الأدعية بالشفاء العاجل خاصة أن هذا المرض من أقوى الأمراض التي تصيب البشر وتسبب في وفاة الكثيرين.

والنجمة جواهر الكويتية تزوجت مرتين إحداهما من النجم الكويتي شهاب جوهر في مارس 2015، ولكنها انفصلت عنهما ولديها ثلاثة أبناء مريم ويعقوب ومنى.وبدأت الفنانة جواهر الكويتية التمثيل في عام 1997، لكنها توقفت أكثر من مرة عنه، ومنها توقفها عام 2005 حيث أعلنت حينها اعتزالها العمل الفني بسبب المشاكل الموجودة فيه، إلا أنها عادت عن الاعتزال عام 2010.

وللفنانة الكويتية جواهر عدة تصريحات حيث عبرت ذات مرة عن حزنها لتجسيدها شخصية فتاة تخون صديقتها بإحدى حلقات سلسلة "قصة هوانا" وذلك بسبب كرهها للخيانة التي قالت إنها تعرضت لها في حياتها الواقعية، نافية أن تكون قد أجرت عملية تجميل في وجهها، مؤكدة أن سبب انتفاخ خدودها هو تعرضها لحادث وليس حقنها بالبوتكس كما تردد.

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وأكدت الفنانة أن كراهيتها للخيانة يعود لتراكمات داخلية بعد تعرضها لها في حياتها الخاصة على يد أشخاص وثقت بهم لكنهم خذلوها، معتبرة أن طيبتها الزائدة كانت السبب في تعرضها لتلك الخيانة، معتبرة أن نزعة الانتقام توجد لدى غالبية النساء منوهة أن بعضهن ربما تتسامح في أمر الخيانة ولكنها بشكل شخصي لا تتسامح مع الخيانة التي تعتبرها أكبر جرح يمكن أن تتعرض له.

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