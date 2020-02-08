"بسمة" تكشف حقيقة مشاهدها الجريئة مع إياد نصار في فيلم "رأس السنة"

أعربت الفنانة بسمة، عن سعادتها بطرح فيلمها الجديد «رأس السنة»، بدور العرض السينمائي بعد تأجيله لفترة طويلة، وقالت «بسمة»:إن أحداث الفيلم تدور حول شبكة علاقات متداخلة والمميز في الفيلم أن كل شخصية لها مشكلة واضحة في ليلة واحدة، مردفة: «أُجسد دور رانيا، وهو دور مختلف عن ما قدمت من قبل، وأتمنى أن ينال دورها إعجاب الجمهور».



وعن الخبر المتداول حول وجود مشاهد جريئة بينها وبين إياد نصار في أحداث الفيلم، ردت قائلة: «هو خبر مزعج بالنسبة لها وحريصة على عدم الرد عليها والالتفات لهذه الاخبار الكاذبة وغير الصحيحة والمشاهد سيحكم بنفسه».



وكشفت بسمة أن سبب ابتعادها عن السينما يرجع إلى سفرها للخارج لمدة عامين ونصف العام، لكنها أكدت نيتها للاستقرار في القاهرة.



ومن ناحية أخرى، قالت بسمة، إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان «بعلم الوصول»، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر، والفيلم مثل مصر في عدة مهرجانات.

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