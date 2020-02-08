المقدم تؤكد أن فيلم "رأس السنة" قصته رائعة وأحداثه مليئة بالمفاجآت

أعربت الفنانة إنجي المقدم، عن سعادتها بالتواجد في فيلم «رأس السنة» الذي بدأ عرضه في دور السينما الخميس، خاصة أن قصته رائعة ومميزة وأحداثه مليئة بالمفاجآت.وقالت المقدم، إن الفيلم يحمل فكرة، ويوجه رسالة هامة للمجتمع، مشيرة إلى أنها متحمسة جدًا لرؤية رد فعل الجمهور على العمل، متمنية أن يحقق الفيلم النجاح المنشود.

وتوقعت المقدم أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور لتميزه، لافتة إلى أنها تجسد شخصية تُدعى «مريم»، وتواجه الكثير من المشكلات مع زوجها، وتحاول إيجاد حلول لمواجهة هذه الخلافات.

وأشارت إلى أن أحداث الفيلم، الذي ينتمي لنوعية أفلام اليوم الواحد، تدور حول طبقة معينة في ليلة رأس السنة، ويتعرض أبطاله لعدة مواقف طوال العرض، لافتة إلى أنها تسعى لاختيار أدوار مختلفة تتقمص شخصياتها.

كما تدور أحداث الفيلم في محافظة البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معًا.

Advertisements

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، وإياد نصار، وشيرين رضا، وجيهان خليل، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، وتامر فرج، وتأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

قد يهمك أيضا:

إنجي المقدم تستمتع بعطلتها الشتوية في بودابست

إنجي المقدم تؤكد أنها تهتم بتنوع الأدوار