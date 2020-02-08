شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المطرب الشعبى طارق الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبى طارق الشيخ، عن وفاة والده، صباح اليوم، السبت، قائلة: "لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".



طارق الشيخ

من ناحية أخرى، يتعاون النجم طارق الشيخ، فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم واحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى ويشمل 8 أغانى متنوعة.

وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع النجم طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر وهو من ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم نصف العام والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا ومن إخراج محمد القاضى واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر مع المنتج مصطفى السويفى.

من ناحية أخرى قال طارق الشيخ فى تصريحات خاصة أن الأغنية تحمل طابع الفرفشة ويقدمها بشكل جديد عليه عن أعماله السابقة التى تميز بها خلال مشواره وتحمل العديد من المفاجآت.

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وقال طارق الشيخ سابقا إن الأغنية الشعبية تمر بحالة من التدهور خاصة بعد غياب الشريط والسى دى واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، التى من خلالها قضت على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى ظهور اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية.

وأضاف أن هناك عددا من الألوان الغنائية، التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل شيء، سواء اسم مطرب أو أغنية أو مؤلف وغيره ومنها المهرجانات.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.