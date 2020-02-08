شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تتفرغ لـ "يوم 13" بعد انتهائها من "طاقة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفرغت الفنانة جيهان خليل لتصوير مشاهدها في فيلم "يوم 13" الذى تشارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وذلك بعد انتهائها قبل أيام من تصوير آخر مشاهد مسلسل "طاقة حب".

وانطلق عرض مسلسل "طاقة حب" على احدى القنوات المشفرة على أن يبدأ عرضه في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وتأليف أحمد صبحى، ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى وتدور احداثه في طار رومانسى اجتماع.



جيهان خليل

وتعيش جيهان حالة من النشاط السينمائى في الوقت الحالي، حيث انطلق عرض فيلم "رأس السنة" الذى تشارك في بطولة، بدور العرض السينمائية أول أمس الأربعاء بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وهو تأليف محمد حفظى وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجى المقدم وهدى المفتي وعلى قاسم.

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كما انتهت جيهان أواخر العام الماضى من تصوير مشاهدها في فيلم "صندوق الدنيا" الذى تشارك فيه بظهور خاص، والعمل بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضى ومروى الأزلى وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل والفيلم مرشح للعرض خلال شهر فبراير الجارى.