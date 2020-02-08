شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jojo Rabbit يتخطى تكلفته الإنتاجية بـ أكثر من 4 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى فيلم Jojo Rabbit ، تكلفة ميزانيته بـ أكثر من 4 أضعاف، وذلك بعد فوزه بـ جائزة الـ BAFTA، لأفضل سيناريو مقتبس، حيث وصلت مجمل إيرادات في شباك التذاكر العالمى إلى 65 مليون و 279 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 نوفمبر من العام الماضى، في دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 28 مليون و378 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 36 مليون و 900 الف دولار أمريكى حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Fox، وكان قد حقق Jojo Rabbit 349 ألف دولار فى الافتتاحية.

الفيلم من إخراج وتألف تايكا وايتي، عن رواية كريستين ليون، ومن بطولة سكارليت جوهانسون، رومان جريفين ديفيس، توماسين ماكنزي، تايكا وايتي، سام روكويل، ريبل ويلسون، ألفي ألين، ستيفن ميرشانت، ارشي ييتس.

ودار فيلم Jojo Rabbitخلال الحرب العالمية الثانية، حول صبيًا ألمانيًا وحيدًا يدعى جوجو، الذي تنقلب نظرته إلى العالم رأسًا على عقب عندما يكتشف أن والدته، تختئ فتاة يهودية ، وبمساعدة صديقه الخيالي أدولف هتلر، يجب على جوجو مواجهة الموقف.

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وكان قد فاز فيلم الكوميديا والحرب Jojo Rabbit، بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بـ مهرجان Torinoفي إيطاليا، الذى أقيم أكتوبر الماضى.

يذكر أن شركة Foxعرض لها فيلم الخيال العلمى والفضاء Ad Astra، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 127 مليون دولار، وطرح في 18 سبتمبر الماضى.

فيلم "Ad Astra"من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم، ويدور حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.