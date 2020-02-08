شكرا لقرائتكم خبر عن تورط منى زكى بين سارق وهجام فى فيلمها "الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة منى زكى عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" في السينمات خلال الفترة المقبلة، حيث لم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائي لعرضه حتى الآن، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل "هجام" ويجسده الفنان محمد فراج و"سارق"، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.

وبدأ مخرج العمل محمود كامل فى عمليات المونتاج والمكساج، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.

من ناحية أخرى تخوض منى زكى السباق الرمضانى بمسلسل يتولى إخراجه تامر محسن، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، حيث بدء محسن فى التحضيرات المبدئية للمسلسل الذى يكتبه ويخرجه، وانتهى من كتابة عدد من الحقات الأولى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى ويشاركها في بطولة العمل كل من الفنان محمد فراج والفنان محمد ممدوح الذى يلتقى بها لأول مرة في الدراما التليفزيونية.

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كما تشارك منى زكى في فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها وقد أبدت سعادتها لعودتها للتعاون من جديد مع النجم أحمد السقا بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 3 سنوات، على آخر أفلامها فيلم "من 30 سنة" وهو آخر أعمالها السينمائية بشكل عام ومع السقا بشكل خاص.

وتجسد منى زكى خلال أحداث فيلم "العنكبوت" بجانب السقا دور مرشدة سياحية وتتورط مع السقا فى أحداث الفيلم بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج وتبدأ الصراعات بينهما.