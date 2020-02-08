صور| درة بـ"الشمسية" في أحدث جلسة تصوير في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة درة التونسية، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت درة في الصور بإطلالة شتوية، حاملة في يدها "شمسية"، خلال تواجدها في باريس. وكانت آخر أعمال درة التونسية مسلسل "بلا دليل"، الذي حقق نجاحا جماهيريا عقب عرضه، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وشارك في بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.

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