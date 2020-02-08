داليا مصطفى تنشر صورا من رحلتها لـ"إيطاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت داليا في الصور بإطلالة شتوية، مرتديه "أيس كاب" على رأسها خلال تواجدها في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشاركت داليا مصطفى مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ‏وإخراج مرقس عادل، وبطولة ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، عزوز عادل، إنتاج تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏"عايدة رياض، فريدة سيف النصر، عارفة ‏عبدالرسول"‎.

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