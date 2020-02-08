تراند اليوم : محمود سعد: زرت هذه الفنانة الأسطورية قبل وفاتها .. وشيء صادم لاحظته في منزلها

كشف الإعلامي محمود سعد - مقدم برنامج "باب الخلق" - عن شيء غريب لاحظه في منزل فنانة شهيرة.

وقال "سعد" في برنامجه "باب الخلق" إنه زار الفنانة نادية لطفي قبل وفاتها ولاحظ أنها لا تملك مالا.

وأضاف: مكانش عنده فلوس خالص لكن مكنتش تحس إن ناقصها حاجة .. ومغيرتش ديكور شقتها عشان كان عامله المخرج الراحل شادي عبد السلام فمكانتش تقدر تلمسه .

وتابع: كانت محبة للحياة ومكنتش تحس إن ناقصها حاجة .. صحيح كانت بتدخن لكن تدخينها كان سجائر كليوباترا (ماركة رخيصة في الثمن) ، عاشت مبتدورش على الفلوس .. وأظن أنها مسابتش حاجة مادية للورثة.

