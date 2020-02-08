تراند اليوم : فجر السعيد تهاجم فنانة شهيرة بعد سخريتها من "أحلام" بالكويت: ليش تسكن براسك؟

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما شرسا على فنانة شهيرة بعد سخريتها من المطربة الإماراتية أحلام بحفلها الكويت.

وقالت "فجر" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": #أصاله انتي جايه تغنين حفله بالكويت والجمهور جاي يسمعچ شكو نفانيف #أحلام وريشها الأسود بالموضوع ؟!

وأضافت : ليش ماتركزين في فنچ وفي الجمهور اللي حاضر حفلتچ يبي يسمعچ ...ليش دايماً #أحلام مسيطره على تفكيرچ حتى وإنتي المفروض مسلطنه بالغناء لجمهور جاي يسمعچ مايبي يعرف عدد نفانيف #احلام.

وترتبط فجر السعيد بصداقة شديدة مع المطربة أحلام بعكس المطربة أصالة التي تهاجم أحلام من حين لآخر وأيضا تتعرض للهجوم من أحلام أحيانا.

