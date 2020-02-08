تراند اليوم : فجر السعيد تهاجم فنانة شهيرة بعد سخريتها من "أحلام" بالكويت: ليش تسكن براسك؟

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما شرسا على فنانة شهيرة بعد سخريتها من المطربة الإماراتية أحلام بحفلها الكويت.
وترتبط فجر السعيد بصداقة شديدة مع المطربة أحلام بعكس المطربة أصالة التي تهاجم أحلام من حين لآخر وأيضا تتعرض للهجوم من أحلام أحيانا.
وقالت "فجر" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": #أصاله انتي جايه تغنين حفله بالكويت والجمهور جاي يسمعچ شكو نفانيف #أحلام وريشها الأسود بالموضوع ؟!
وأضافت : ليش ماتركزين في فنچ وفي الجمهور اللي حاضر حفلتچ يبي يسمعچ ...ليش دايماً #أحلام مسيطره على تفكيرچ حتى وإنتي المفروض مسلطنه بالغناء لجمهور جاي يسمعچ مايبي يعرف عدد نفانيف #احلام.
وترتبط فجر السعيد بصداقة شديدة مع المطربة أحلام بعكس المطربة أصالة التي تهاجم أحلام من حين لآخر وأيضا تتعرض للهجوم من أحلام أحيانا.