بعد تأكيد اعتداءها على جوني ديب.. 170 ألف طلب لطرد آمبر هيرد من Aquaman 2

السبت 8 فبراير 2020

شهدت الفترة الاخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب اثناء زواجهما.



وعلى غرار طرد ديب من تجسيد دور القرصان "جاك سبارو" في سلسلة افلام the Pirates of the Caribbean، على خلفية اعتداءه بالضرب على "آمبر هيرد"، دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لطرد هيرد من بطولة فيلمها الجديد Aquaman 2.

ورصدت المواقع العالمية أخر تطورات الحملة التي صممت موقع لحصد توقيعات من الجمهور لطرد "هيرد" الذي وصل لأكثر 170 ألف توقيع، خلال الايام الاخيرة الماضية بعد تأكيد اعتداء هيرد علي ديب بالضرب، وادعاءها بعكس ذلك مما عكس على مشواره الفني واستبعد من فيلمه الأخير.

وشدد الجمهور في حملته التي دشنها ضد الممثلة العالمية على ضرورة طردها من الجزء الثاني، مطالبين شركة Warner Brothers، بضرورة حجبها من الفيلم القادم بسبب اعتداءها بالضرب على زوجها السابق وإبراز عكس ذلك لوسائل الاعلام.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية التعليق الصوتي الذي حصلت عليه من مصادر مقربة من الممثلة آمبر هيرد، يثبت اعتداءها بالضرب على جوني ديب، اثناء زواجهما عام 2015، وقذفه بالأوانى والمزهريات التي أحدثت أصابات في جسده.

ووفقاً للتسجيل الصوتي، يظهر فيه اعتراف ضمني للممثلة وهي تقول "اللعنة يا ديب كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وفي الخلفية وهو يهرول كالأطفال"، وسرعان ما ربطت الصحيفة ذلك التسجيل بالحادثة التي تعرض لها ديب بعد شهر من زواجهما، حيث تم نقله للمستشفى في استراليا بعد اصابته في الاصبع بشكل كبير، وهو ما ترجح الصحيفة أنه الاعتداء بالضرب.