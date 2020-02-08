شكرا لقرائتكم خبر عن Mission Impossible من جديد.. تعرف على مفاجأة توم كروز لجمهوره بعد Top Gun 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما اعتاد النجم توم كروز علي الخروج من فيلم إلي فيلم، فما ان ينتهي من تصوير عمل ما حتي يستعد لآخر، وهو الأمر الذى ظهر جلياً مع استعداده حالياً لطرح أحدث أفلامه السينمائية "Top Gun" الذى تم إصدار برومو جديد له مؤخراً، ومن المفترض أن يطرح خلال الفترة المقبلة في دور العرض.

توم كروز ومع انتظار جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد، أعلن موقع heroichollywood خبر سعيد بالنسبة لجمهوره، وهو استعداد النجم الشهير إلي فيلم جديد، وهو جزء جديد من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة، الذى حقق بها إيرادات كبيرة وساهمت في نجوميته الكبيرة حول العالم.

هذا الجزء سيكون السابع من تلك السلسلة الشهيرة، ومن المفترض حسب التقرير المنشور خلال موقع heroichollywood أن يبدأ تصويره في أقرب فرصة خاصة ممكنة خلال العام الجاري 2020.

على جانب آخر تدور أحداث فيلم " Top Gun" حول قضاء مافريك الذى يلعب دوره توم كروز أكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، ثم يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

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وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

الجزء الأول من الفيلم كان قد حقق نجاحاً ضخماً في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت الـ 350 مليون دولار أميركي وكان هذا رقم هائل في هذا الوقت، كما فاز بجائزتيّ الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية.

وكانت قد كشفت شركة " Paramount Pictures"، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، ويذكرأنه كان أحدث أفلام لـ شركة في Paramount ، هو "Bumblebee" الذى طرح في عام 2018، وحقق حوالى 465 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.