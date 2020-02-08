بفستان أحمر.. ميس حمدان تتألق في جلسة تصوير جديدة

السبت 8 فبراير 2020

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها عبر موقع "انستجرام"، بجلسة تصوير جديدة لها ظهرت بها بفستان باللون الأحمر، لافتة أنها تبحث عن الحب رغم كل ما تعرضت له من أوجاع بسببه، كما أكدت أنها ترفض الزواج بدون حب.



وعلقت ميس علي الصور قائلة :"الحب احلى حاجه اتخلقت فعليا في الوجود بكل اشكاله ....ولو حتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبة ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانه محبه للحياه و عايزه اكون احسن و حاجات تانيه كتير".

وتابعت :"و الحمد لله عشته اكتر من مره بكل تفاصيله الحلوه و المره ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضه اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه ان خلاص مفيش حاجه اسمها حب لكن انا مصممه إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين و انا ماشيه عل العكاز مثلا هههه معرفش".

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وأضافت :"الدنيا مش مستاهله فاستغلو الحب وسخروه ليكو و استمتعو بيه قد متقدرو ..حبو و تحبو لان الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب الحب بيدي طاقه ايجابيه تخليك طاير فوق الريح من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغه مش مفهمومه ".

وكانت ميس قد نشرت فى الكريسماس الماضى، "فوتوسيشن"، وهى تتقمص شخصية "جوكر"، والتى جسدها الممثل واكين فينكس، فى فيلم "جوكر"، وحقق نجاحا مدويا خلال الصيف الماضى.

فيما وجهت لها شقيقتها دانا حمدان، رسالة بسبب الهجوم عليها قائلة " "انا عارفة ان ناس كتير حتقول اني الي بكتبه علشان هي اختي، بس انا فعلا من اشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو اكبر بكتير وانا واثقة تماما ان اليوم دا جاي وقريب جدا . انت مبدعة ومتعددة المواهب انسانة مجتهدة وهيجي اليوم اللي الكل حيقف يسقف لك وبحرارة لان دا مقامك وقيمتك الي تستحقيها".