بركان رامز برنامج رامز جلال في رمضان المقبل.. اعرف فكرته ومكان تصويره

السبت 8 فبراير 2020

في سرية تامة بدأ الفنان المصري رامز جلال في تحضير برنامجه الجديد الذى يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث من المفترض أن يصور رامز حلقات البرنامج فى إحدى جزر الفلبين بقارة آسيا، ويحمل اسم البرنامج اسما مبدئيا وهو "بركان رامز".



وتعد فكرة البرنامج كالفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام فى شهر رمضان، وهى خداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير فى مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان رامز جلال لتحضير فيلم كوميدى جديد من تأليف لؤى السيد وتشاركه فى بطولة العمل النجمة غادة عادل، ولم يستقر صناع الفيلم على الاسم النهائى له حتى الآن، ولم ينته مؤلف العمل من كتابة الفيلم بشكل نهائى، وجارى الإستقرار على مخرج للعمل.

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وتم الاتفاق بشكل مبدئى مع الفنان بيومى فؤاد وحمدى المرغنى، للمشاركة فى بطولة الفيلم، وباقي الأبطال يتم اختيارهم خلال أسبوع بحد أقصى، لينطلق بعدها تصوير العمل خلال الشهر الجارى لعرضه بأحد مواسم الأعياد المقبلة.

ويجمع هذا الفيلم الكوميدى الفنان رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب بعد عرض فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.