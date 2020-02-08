عابد فهد يصوِر "الساحر" في بيروت

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""الخليج 365"" من بيروت: يصل النجم عابد فهد خلال الأيّام القليلة المُقبلة إلى بيروت للبدء بتصوير مشاهده في المُسلسل الرمضانيّ "الساحر" الذي تُشاركه في بطولته الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا. وهو من إنتاج شركة "I See Media " لصاحبها أياد الخزوز وإخراج محمّد لطفي.

هوس

يشار إلى أن "فهد" انتهى في مرحلة سابقة من تصوير مشاهده بمسلسل "هوس" مع شركة "I See Media ". وتدور قصّته حول طبيب تجميل تتعرّض زوجته لحادث، ما يضعه في وضع نفسيّ صعب وسط أحداث مُشوّقة.

يتألّف "هوس" من إحدى عشرة حلقة وسيُعرض قريباً وأولاً عبر تطبيق "جوّي""Jawwy Tv" المنصّة الرقمية العربيّة، قبل توزيعه على البثّ المفتوح في القنوات العربيّة.