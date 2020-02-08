"من بلادٍ بعيد" أوركسترا توحِّد العالم بلغة الموسيقى









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: استضاف مسرح صالة "إيروين هيل" في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية (lau) الكونسرت الأوركسترالي "from faraway" (من بلاد بعيدة) التي نظمته "مبادرة تخيّل"، لتجمع لغات العالم المختلفة عبر لغة موحدة هي "الموسيقى"

وتميّز العرض بأجواء ممتعة قدّمها فنانون من تايوان، أميركا، تونس، مصر، ولبنان، عبر مجموعتين رئيسيتين هما "أوركسترا تايبيه السيمفوني" (Taipei civic symphony orchestra)(مع 51 عازفاً)، و"كورال تونس 88 الفخري" (32 عنصراً).

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وتولت الإدارة الفنية للحفل عازفة البيانو "صبا علي"، ثم أطلّ على خشبة المسرح عازفو الأوركسترا في تشكيلات نصف دائرية بإدارة المايسترو "شنغ هونغ كاو"، ما بين الكمان والبيانو والتشيللو والناي، بأسلوبٍ سلس متدفق وجاذب.

هذا وتضمن برنامج الحفل مفاجآت قدمتها الأوركسترا والكورال بأداء أدوار وطقاطيق عربية قديمة بينها: "لما بدا يتثنّى، فوق النخل، عالندا الندا، إمي نامت عا بكير، وبعض أغاني الراحل الكبير زكي ناصيف"،التي تم تقديمها بتوزيع حديث يحفظ الروح الشرقية.