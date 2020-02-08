شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد Judge Jerry لـ موسم ثانى على شبكةNBC عن حياة قاضى شهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC عن تجديد برنامج Judge Jerry، لـ موسم ثانى، والذى يدور حول المحامي التلفزيوني الشهير جيري سبرينجر، وقال ترافيس ويلسون،نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإبداعية في شبكةNBC ، "نحن مسرورون للغاية لأن شركاء المحطة قد أدركوا نجاح القاضي جيري، وقاموا بتجديده، لقد وضع جيري وموظفوه قلوبهم وأرواحهم في هذا البرنامج، ونحن مسرورون لإتاحة الفرصة لتقديم المزيد من القضايا المقنعة إلى جمهورنا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

عرض برنامجJudge Jerryفي الموسم التليفزيونى 2019-20 ، واستطاع أن يحقق الكثير من النجاحات على مدى عرض الموسم، مع 1.4 مليون مشاهدة يوميًا، واحتل المرتبة الثانية ضمن فئة البرامج الجديدة، للموسم التليفزيونى بعد برنامج "The Kelly Clarkson Show" ".

تم تصوير برنامج "Judge Jerry" أمام الجمهور فى الاستوديو المباشر بـ مركز Stamford Media Center في ولاية كونيتيكت، كما يعد مركز Stamford Media Centerموطنًا لبرامج NBC الحوارية الناجحة الطويلة "Maury" و "Steve Wilkos Show".

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كما أعلنت شبكة NBC، أنها طلبت مسلسل جديد مستوحى من حياة ذا روك "دواين جونسون" في مرحلة شبابه، ويتكون من 11 حلقة، ويطرح تحت اسم Young Rock، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، سيقوم Young Rock، وسيقوم بتأليف المؤلفة ناهناتشكا خان، وسيتم إنتاج المسلسل بواسطة Universal Television، وقال بول تيليدي رئيس برنامج NBC "سيشمل العرض دواين وهو يكبر طوال حياته، وسيظهر على الشاشة جميع جوانب نشأة دواين جونسون، العاطفية، والعائلية والدراسية، الى ستجلبها خان إلى الشاشة"، وفقا للتقرير الذى نش على موقع " deadline".

لدى جونسون علاقة حالية معNBC من خلال برنامج المواسم The Titan Games، ومن المقرر ان يعود جونسون وجارسيا إلى الإنتاج التنفيذي للموسم الثاني من سلسلة الواقع التي يقوم جونسون أيضا بتقديمها.