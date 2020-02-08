شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى تنضم لـ"بالقوة" أمام شيماء سيف وعمرو وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الشابة هدى المفتى لأبطال مسلسل "بالقوة" بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة المقرر المنافسة به خلال موسم رمضان المقبل، ويبدأ الأبطال تصوير المشاهد الأولى خلال شهر مارس المقبل، بعد الاستقرار على الأبطال المشاركين فى العمل.

ويعرض للمثلة الشابة هدى المفتى حاليا فيلم "بنات ثانوى"، والذى يسجل أولى تجاربها فى السينما، رغم أنها صورت فيلمين قبله ولكنهما يعرضان بعده، وهما "رأس السنة"، و"ديدو"، لتكسر هدى بالفيلم سوء الحظ الذى لازمها فى 2019 بعد مشاركتها فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام القليلة الماضية، ويشارك فى بطولة فيلم "بنات ثانوى"، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.

كانت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

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وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

وأضاف أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة والتى تتم فى إطار التعاون من أجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامى وحركته الإيجابية والتى تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام.