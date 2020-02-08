مع كريم ونيللي.. هند صبري تكشف صورا جديدة من كواليس "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة التونسية هند صبري، جمهورها، بصور من كواليس تصوير فيلم "الفيل الأزرق "2، الذي شاركها في بطولته النجم كريم عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت صبري في الصور التي نشرتها داخل الغرفة الزجاجية "غرفة العزل"، التي قدمت منها مشاهد الرعب في أحداث الفيلم، كما ضمت الصور ظهور النجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.