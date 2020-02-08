صور وفيديو| "زيزي فهمي".. أحمد فهمي ينشأ حسابا لكلبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أنشأ الفنان أحمد فهمي حسابا عبر موقع إنستجرام لكلبته "زيزي".
ونشر فهمي عدة صور وفيديوهات عبر الحساب، الذي استطاع أن يحصد في 3 أيام، حوالي 7 آلاف متابع.
وينشر فهمي الصور عبر الحساب، ويعلق عليها كأن "زيزي" هي من تدير الحساب.
كما نشر الحساب صورا تجمع الكلبة زيزي مع أحمد فهمي، وأخرى مع زوجته الفنانة هنا الزاهد.
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