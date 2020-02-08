تراند اليوم : دينا فؤاد: تركيبة “الأخ الكبير” قريبة من الناس وتوقعت نجاحه

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها البالغة، بدخول مسلسل الاخ الكبير للنجم محمد رجب التريند في محرك البحث بجوجل، والتي تجسد خلال دور “عبير” زوجة محمد رجب.

ونشرت دينا فؤاد صورة لها برفقة محمد رجب من مسلسل الاخ الكبير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت قائلة: “الحمد لله، دينا فؤاد، الأخ الكبير”.

واضافت وجه القمر دينا فؤاد إنها غير متفاجئة بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسل “الأخ الكبير” والذي يعرض حاليًا على شاشة cbc، موضحة أنها عندما قرأت الحلقات الأولى من السيناريو وعرفت طبيعة الشخصيات في الأحداث توقعت أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور وأن يكون “ترند” وقت عرضه مشددة على أن توقعاتها جاءت في محلها

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وأشارت دينا إلى أن “أحداث “الأخ الكبير” وتركيبة الشخصيات قريبة للغاية من الناس في الشارع، لأنى “حربى” – الذى يجسد دوره محمد رجب – هو واحد منهم بسيط وشهم ويتعرض للظلم وتقتل أخته الذى كان يعشقها، فهذه التيمة مضمونة النجاح، ورأينا في الأيام الماضية كيف يتفاعل الجمهور مع الحلقات ويحزن ويبكى مع الشخصيات

وأوضحت أن شخصية “عبير” التي تجسدها في الأخ الكبير لازم المشاهد يحبها لأنها مثل أختك وزوجتك أو أي ست في العيلة قائلة: “عبير مثال للست المصرية الجدعة الأصيلة المخلصة التي تقف بجواز زوجها طوال الوقت وتتعامل مع أهله أفضل معاملة، فهى زوجة يتمناها أي شخص فلازم تتحب، وقدمتها بطريقة مختلفة لأن كل فنانة لها روحها وكلام وبصمة مختلفة عن الأخرى”.

ويذكر ان الأخ الكبير” ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، دينا فؤاد ، عبير صبرى، هبة مجدي