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لن تحتفل بعض النجمات العرب بيوم الحب هذا العام لأسباب شخصية أو لربما اعتدن عليهن عازبات دون علاقات عاطفية تذكر.
في المقابل انفصلت بعض النجمات عن أزواجهن لذا لن يحتفلن بيوم الحب هذه السنة.
إليك نجمات سيقضين يوم الحب لوحدهن:
النجمة السورية أصالة نصري أول هؤلاء النجمات خاصة بعد اعلان انفصالها الرسمي عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.
أيضاً النجمة نادين نسيب نجيم لن تحتفل هذا العام بيوم الحب بعد انفصالها عن زوجها هادي الأسمر.
ومن النجمات العازبات اللاتي لن يحتفلن علنياً بيوم الحب النجمة نجوى كرم التي ارتبطت في السابق ولم ينجح زواجها من يوسف حرب.
كما أن النجمة العزباء مي عز الدين لا زالت غير مرتبطة بشكل علني أقله، لذا يمكننا اعتبارها بين النجمات اللاتي سيقضين يوم الحب لوحدهن.
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