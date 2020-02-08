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المجنونة هارلي كوين تقود النساء الخارقات في Birds of Prey
السبت 8 فبراير 2020
بعد سلسلة من العروض الدعائية، بدأ العرض التجاري لفيلم "Birds of Prey" في عدد كبير من الدول، ويتوقع خبراء وصناع السينما في العالم أن يحقق هذا الفيلم إيرادات خيالية بسبب اعتماده على فريق عمل متميز في التمثيل و الإخراج، بالإضافة إلي المحتوى المثير للعمل إذ يدور في إطار تشويقي حول مجموعة من الأبطال الخارقين.
وتدور قصة الفيلم حول انضمام هارلي كوين، المجنونة، بعد الانفصال عن الجوكر إلى 3 بطلات خارقات لإنقاذ حياة فتاة صغيرة من سيد الجريمة الشرير في مدينة جوثام.
ويشارك في بطولة فيلم "Birds of Prey" من بطولة كل من مارغوت روبي وماري إليزابيث وينستيد وجورني سموليت بيل والممثل إيوان ماكريغور الذى يجسد شخصية رجل العصابات في أحداث العمل الضخم.
وكان أول ظهور لشخصية "هارلي كوين" في فيلم "Suicide Squad" إنتاج عام 2016، وحققت شخصيتها نجاحا كبيرا بين الجمهور.
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