إتش بي أو ماكس تجمع أبطال فريندز مجددا

السبت 8 فبراير 2020

تقترب شركة "وانر بروس" من إتمام اتفاق مع نجوم مسلسل "الأصدقاء" (فريندز) لتصوير حلقة خاصة بمناسبة تدشين خدمة "إتش بي أو ماكس" للبث خلال الربيع المقبل.



ونُشرت تقارير إعلامية عديدة بهذا الشأن منذ تلميح جينيفر أنيستون، التي أدت دور ريتشيل في المسلسل، بأنه ربما يجري التحضير لأمر ما.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن البنود التي يجري بحثها تتضمن حصول كل من "الأصدقاء" الـ6 وهم: أنيستون، ومات لوبلان (جوي)، وكورتني كوكس (مونيكا)، وماثيو بيري (تشاندلر)، وليزا كودرو (فيبي)، وديفيد شويمر (روس) على ما بين 2.25 و2.5 مليون دولار.

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وقال موقع "ديدلين" المعني بأخبار هوليوود إن النجوم سيتقاضون ما يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار مقابل تقديم عرض خاص مرتجل، لكن تلفزيون "وارنر بروس" أكد للصحيفة أنه لا يوجد اتفاق.

وحصلت "إتش بي أو ماكس" على حق بث كل مواسم "الأصدقاء" الـ10 في خدمتها الجديدة التي تنطلق في أبريل/نيسان.

وكانت أنيستون تحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من المسلسل، قائلة: "نتمنى أن يحدث شيء لكننا لا نعلم ما يتم.. لذلك فنحن نحاول فقط.. نعمل على شيء ما".