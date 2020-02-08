شكرا لقرائتكم خبر عن دي كابريو يحذر من كارثة "أنتاركتيكا" في تحطيم الرقم القياسي بالقطب الجنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النجم العالمي ليوناردو دي كابريو المهتم بحماية البيئة والحيوانات، من الرقم القياسي الجديد الذي شهده القطب الجنوبي، من ارتفاع في درجات الحرارة بمنطقة أنتاركتيكا، وبالتحديد في قاعدة إسبيرانزا على طول شبه جزيرة ترينيتي، والتي سجلت أعلى درجة حرارة إذ بلغت القراءة 3 .18 درجة لتتجاوز أعلى رقم تم تسجيله سابقا وهو 5 .17 درجة فى عام 2015.

ونشر النجم العالمي عبر حسابه بموقع الصور الشهير، تحذير من تلك الأرقام الجديدة التي شهدها القطب الجنوبي، قائلاً " كسرت القارة القطبية الجنوبية أعلى حرارة على الأطلاق، تم قراءة 65 درجة في قاعدة إسبيرانزا على طول شبه جزيرة تريبني في أنتاركتيكا يوم الخميس الماضي، مما يجعلها أعلى درجة تقاس في التاريخ، وتعد شبة جزيرة أنتاركتيكا أسرع منطقة ارتفاعاً في العالم على مدار الخمسين عاما الماضية، وسجلت ارتفاع درجات الحرارة بـ 5 درجات استجابة لمناخ الأرض الحار".

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس - فى تصريحات صحفية جاءت على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة - أنه تم تسجيل القراءة فى شمال القارة ويعتبر هذا الرقم غير طبيعى حتى خلال شهور الصيف الحارة فى الوقت الراهن فى الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية.

وقالت نوليس "إن محطة الأبحاث الأرجنتينية إسبيرانزا التى تقع على الطرف الشمالى للقارة القطبية الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا 3ر18 درجة، وهو ليس رقمًا تقترن به أنتاركتيكا عادة حتى فى فصل الصيف، وهذا يفوق الرقم القياسى السابق البالغ 5 .17 درجة والذى كان قد تم تسجيله فى عام 2015.

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ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تعد القارة القطبية الجنوبية المنطقة القريبة من أمريكا الجنوبية واحدة من أسرع الأماكن التى ترتفع فيها درجة حرارة الأرض، حيث زادت حرارتها بمقدار 3 درجات مئوية تقريبا على مدار الخمسين عاما الماضية، ونتيجة لذلك بدأت جميع الأنهار الجليدية فى المنطقة تقريبا بالذوبان.

كما يُشار إلى أن كمية الجليد المفقودة سنويًا من الغطاء الجليدى فى أنتاركتيكا زادت ستة أضعاف على الأقل بين عامى 1979 و2017.

وفى تقرير رئيسى صدر فى سبتمبر الماضى من اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، حذر الباحثون من أن مئات الملايين من الناس معرضون لخطر ذوبان الجليد فى المناطق القطبية على الكوكب وهو ما يرتبط بارتفاع مستوى سطح البحر.