شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى والشاعرى وحسام حسنى أبرز الحاضرين في حفل "ليلة حب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"ليلة حب" جاء لإحياء ذكري كوكب الشرق، وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، وأحياه كل من مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود، مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو محمد عثمان.

جدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو محمد عثمان، يحمل اسم "سهرات ليالي زمان" لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.

وكانت مى فاروق، وريهام عبد الحكيم، قد شاركتا عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية في حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية وأقيم الحفل فى يومين على مسرح أبوبكر سالم.

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وتعتبر مي فاروق واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها، وتجيد تقديم أغانٍ طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددًا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات .