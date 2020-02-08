"حمل على الأعناق وطابور سيارات وحضور ساندرا".. نجاح كبير لـ"علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر صفدي، مدير أعمال أحمد عز، فيديو لطابور طويل للسيارات، في انتظار دخول أصحابها لمشاهدة ثاني ليالي عرض مسرحية علاء الدين، لأحمد عز. كما نشر صفدي فيديوهات صوور من أولى ليالي عرض مسرحية علاء الدين. وظهر في أحد الفيديوهات الفنان أحمد عز وهو يحيى الجمهور، ووجه صفدي الشكر للمخرجة ساندرا نشأت، لحضورها المسرحية. Advertisements وظهر في الفيديو آخر نجوم العمل وهم يحملون عز، ويحتفلون بنجاح العرض. كما نشر فيديو آخر لعز وهو يلتقط صور السيلفي مع الجمهور بعد انتهاء العرض. كما نشر صورا من الكواليس لأبطال العمل وظهرت فيها المخرجة ساندرا نشأت. مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، تارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري، وبدأ عرض، أول الخميس في مصر، بعد أن عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.

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