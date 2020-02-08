"سيلفي" نانسي عجرم ولقاء الخميسي مع عبدالمنصف.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بـ"كلبه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فهمي وهو جالس على "دراجة نارية".

أصالة

شاركت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل، وشعر قصير.

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيا بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

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فتحي عبدالوهاب

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أمشير وعمايله".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بزوجها محمد عبدالمنصف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"صباح الحب".

ليلى زاهر

نشرت ليلى، ابنة الفان أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، كما كانت حامله في يدها بوكيه من الورد الأحمر.

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسلي صورة "سيلفي"، من داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ما فيش أحلى من القاهرة في الشتاء، يوم الجمعة، صباح الفل".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت عجرم في الصورة بإطلالة شتوية.