بالذكريات والدعاء.. فنانون ينعون الراحل لينين الرملي

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي الكاتب الكبير لينين الرملي عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي وفته المنية أمس الجمعة عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

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وعلقت الفنانة شريهان على رحيل الرملي وقالت:"عظيم من عظماء المسرح المصري والعربي، رجل من رجال المسرح الحق!! أبدع إبداع مسرحي بقلم موهوب مثقف واعي وغير مبتذل..صاحب نكهة وكلمة وجملة وفكر لا يشبه أحد.. ورحلت معه أفكاره وأحلامه والكثير من المعاني التي لا يستطيع أن يساويها أو يكتبها ويشرحها آلف كتاب وكتاب".

واستعادة ذكرياتها مع الراحل وكتبت:" في تاريخي وعمري المسرحي هو الكاتب الوحيد الذى كان يحضر جميع بروڤات أعماله وعروضها ويتابعها بنفسه مع مخرج العمل، يتابع

كل حرف وكل كلمة من البروڤات لفتح الستارة وحتى غلقها"، وذكرت الأعمال المسرحية التي جمعتها به وهي: سك على بناتك، والمهزوز، وأنت حر قائلة كان لي الشرف في التعامل معه في أعمال صنعت وجدان المشاهد العربى".

وطالبت الفنانة رشا مهدي من الجمهور الدعاء للراحل مؤكدة أن اعماله الفنية ستكون راسخة في وجدان جمهوره، وذكرت بعض أعماله:"لإرهابي - بخيت و عديلة - البداية - تخاريف - وجهة نظر - سك على بناتك - حكاية ميزو - هند و الدكتور نعمان – الهمجي..وداعا العبقري لينين الرملي هتفضل أعمالك خالده في كل ضحكة و رسالة قدمتها.. نسألكم الدعاء".

وأكدت الفنانة هند صبري أن الراحل كانت اعماله تمتاز بالانسانية حيث كان يهتم بالتعبير عن الإنسان بمختلف جنسياته وعلقت: "رحل واحد من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص كتب للسينما والتليفزيون أيضًا وامتازت اعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربي والمصري وداعا الكاتب الكبير".

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وذكر الفنان مصطفى شعبان الأعمال الفنية التي جمعته بالراحل وكتب: رحل عنًا الرائع الذي تشرفت بالعمل مع الاستاذ لينين الرملي،"النعامه و الطاووس" مسرحيه بالعربى الفصيح " مسرحيه تحب تشوف مأساه بالطبع لا" ..اللهم ارحمه و تقبله و أكرمه اللهم امين".

كما نعاه الكاتب أيمن الصياد:"وداعا لينين الرملي..الفنان الذي عرفنا معه أن الفنان هو من يحترم فنه.. وأن الكوميديا ليست أبدًا مرادفًا للسطحية أو التفاهة".

وبكلمات مؤثرة رثاه الفنان هاني رمزي:"الله يرحمك يا أستاذى كنت كاتبًا ومبدعًا ومفكرًا ومؤثرًا بفنك وبشخصك العظيم سأفتقدك وسأفتقد فنك".

فيما شاركت في دفتر العزاء الاعلامية منى سلمان:"عندما نتذكر معظم الضحكات التي رافقتنا في طفولتنا وصبانا سنجد أن #لينين_الرملي كان صانعا للكثير منها..وداعًا لينين الرملي".