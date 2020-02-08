إبنة أخ عادل إمام تبهر الجمهور بجمالها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - اثارت نور عصام إمام ابنة أخ الممثل المصري ​عادل إمام​ ضجة كبيرة بين الجمهور بسبب جمالها الذي اثنى عليه جميع المتابعين، واطلّت بالصورة تضع القليل من مساحيق التجميل وجعلت شعرها منسدلا على كتفيها، وهي تحظى بألاف المعجبين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان عادل إمام انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد، والهام عبد البديع.

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