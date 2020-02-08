داليا البحيري بالحجاب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بالحجاب.

وتتواجد داليا حاليا في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، اذ انها عبّرت في الفيديو عن سعادتها بوجودها بالقرب من مسجد الرسول، ودعت الله أن يحقق للجميع دعواتهم.

وكان خرجت داليا البحيري مؤخرا عن صمتها وردت بطريقة غاضبة على الشائعات التي انتشرت مؤخراً وتحدثت عن وفاة ابنتها "قسمت".

وقالت البحيري في فيديو نشرته: "في موقع ناشر صورتي مع بنتي قسمت ربنا يحميها، وكاتب خبر عن وفاة بنتي، والمقصود بيها بنتي خديجة اللي ماتت من فترة ربنا يرحمها".

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