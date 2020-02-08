عارضة أزياء: روبرت باتينسون ليس الأكثر جاذبية

ميرنا وليد - بيروت - رفضت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، أليونا فودونايفا، نتيجة خبراء الجمال الذين اعتبروا أن الممثل العالمي ​روبرت باتينسون​ مثالا للجمال الذكوري.

وقالت إنه لا يمتلك ما يكفي من ملامح الوجه القاسية لاختياره. وجاء ذلك في مقابلة صحفية أجرتها في وكالة "لايف" الروسية.

وعبّرت بصراحة مطلقة:" بالطبع لديه فك جميل جدا وذقن ورقبة وعظام خدين، يمنحه مظهراً رجوليا وجميلا. إنما شفتاه صغيرتان جدا وأنفه صغير . بينما يعجبني الرجل ذو الأنف الظاهر كما هو الحال لدى، فنسنت كاسيل".

ويعتقد الجراح التجميلي الروسي، سيرجي بلوخين، أيضا أن جمال باتينسون الذكوري هو حقيقة لا جدال فيها. مع ذلك فإنه لا يتوقع زيادة الطلب على وجه مثل باتينسون.

يذكر أن البحث العلمي وصف النجم العالمي، روبرت باتينسون، بأنه الرجل الأكثر إثارة ووسامة في العالم، إذ حصل باتينسون على معدل 92.15% تبعا للنسبة الذهبية اليونانية للجمال "فاي" (Phi).

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