تراند اليوم : نشر أول صورة لابن زوجة محمود العسيلي – إتفرج

نشرت أمنية عبد المنعم، عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا لابنها، وذلك بعد عودتها من شهر العسل عقب زواجها من الفنان محمود العسيلي.

ولم تكتب أمنية عبد المنعم أي تعليق على الصورة واكتفت بصورة طفلها من زيجاتها السابقة.

واحتفل محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.