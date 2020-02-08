شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين فيلمى " Parasite" و "1917" على جوائز الأوسكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد العالم لـ مشاهدة حفل الأوسكار 2020، الذى سيقام غدا الأحد على مسرح دولبى، بـ هوليود، في التاسعة مساء، بـ توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت فئة أفضل فيلم، تنافس قوى بين المرشحين، وبالتحديد فيلمى 1917، و Parasite، حيث حصل كل منهم على العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات التي شاركوا فيها، وذلك في الفترة الأخيرة.

وقبل انطلاق الحفل بـ إيام نرصد عدد الجوائز التي حصل عليها كل منها، خاصة وأن فيلم Parasite، حصل على عدد أكبر من الجوائز، ولكن فيلم 1917 حصل على الجوائز الأهم، مما يضع الاثنين في منافسة شرسة، حيث يريد كل منهم اقتناس الجائزة لـ نفسه.

أولا فيلم "Parasite"، حصل على 200 جائزة، فيما ترشح إلى 199 جائزة أخرى، من أهمهم 6 ترشيحات للأوسكار، وجائزة الـ Golden Globes كـ أفضل فيلم بلغة أجنبية، وجائزة الـ BAFTA لـ أفضل سيناريو أصلى، وغيرهم.

كما حصل فيلم Parasite، على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، وعلى 8.6 على موقع imdb، واستطاع أن يحقق 163 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

ويدور فيلم Parasite حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنكليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.

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أما عن فيلم الحرب "1917"، فـ حصل على 104 جائزة، و 155 ترشيح، منهم 10 ترشيحات لـ جوائز الأوسكار، وحصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج، وغيرهم من جوائز الـ BAFTA، كما حصل على جائزة الـ Golden Globes لـ أفضل فيلم ومخرج، وغيرهم من الجوائز.

وحصل فيلم 1917 على تقييم وصل إلى 89% من على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، كما حصل على تقييم وصل إلى 8.5 على موقع imdb، واستطاع الفيلم أن يحقق 252 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديين بريطانيين يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.