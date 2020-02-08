شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسي تغنى فى أولى ليالى مهرجان "هاي أبوظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإمارات، حيث تشارك فى أولى ليالى مهرجان هاي أبوظبي، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء 25 فبراير. وتضع ماسي لمستها الموسيقية في افتتاح الليالى الغنائية للمهرجان الثقافي الضخم، الذي تشهده الإمارات لأول مرة هذا العام، ويقدم للجمهور العربي تجربة فنية وثقافية غير مسبوقة بجمعه أكثر من 99 كاتبًا عالميًا من نخبة الكتاب والمثقفين في العالم، وتوليفة مميزة من الفنانين والاستعراضيين من 20 دولة مختلفة، بحيث يخلق ملتقى ثقافيا عالميا فى أبوظبى يستمر على مدار 4 أيام متتالية.









وتحتفى سعاد ماسى مع جمهورها الإماراتى بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، الذى عادت به للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات منذ ألبومها السابق "المتكلمون"، وقدمت خلاله رحلة سماعية ممتعة فى 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"رانى نتعلم" و"بان كل شي"، وأغنية "Pays Natal" أو "الوطن الأم".

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغان، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الجديد "أمنية".