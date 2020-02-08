شكرا لقرائتكم خبر عن "سيبكيك المسرح المصرى والعربى".. هكذا نعت شريهان وفاة الكاتب لينين الرملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة شريهان عن حزنها الشديد لوفاة الكاتب الكبير والسيناريست، لينين الرملى، والذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد كتاب المسرح المهمين فى تاريخ الفن المصرى، حيث قدما معا بعض الأعمال الفنية فى المسرح والسينما من ضمنها مسرحيات سك على بناتك و المهزوز وأنت حر.

وقالت الفنانة شريهان:"سيبكيك المسرح المصري والعربي بجميع عناصره وأنا أولهم يا لينين ..البقاء لله لينين الرملى".



الفنانة شريهان على تويتر

وأضافت:" عظيم من عظماء المسرح المصري والعربي، رجل من رجال المسرح الحق!! أبدع إبداع مسرحي بقلم موهوب مثقف واعي وغير مبتذل. صاحب نكهة وكلمة وجملة وفكر لا يشبه أحد و رحلت معه أفكاره وأحلامه والكثير من المعاني التي لا يستطيع أن يساويها أو يكتبها ويشرحها آلف كتاب وكتاب".

وقالت شريهان :" وكان لي شرف التعامل معه في مسرحيات سك على بناتك المهزوز و انتحر أعمال خالدة صنعت وجدان المشاهد العربى ".

وتابعت:" في تاريخي وعمري المسرحي هو الكاتب الوحيد الذى كان يحضر جميع بروڤات أعماله وعروضها ويتابعها بنفسه مع مخرج العمل، يتابع كل حرف وكل كلمة من البروڤات لفتح الستارة وحتى غلقها".

يقام عزاء الكاتب الكبير لينين الرملى بمسجد عمر مكرم الاثنين المقبل، بعد أن ودع عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وهو أحد كتاب المسرح المهمين فى تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحى وقدما للمسرح المصرى روائع الأعمال.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

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وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحى أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضراً وتدفقاً بالمثل والقيم الإنسانية السامية، واضافت ان أعماله شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى متمنية ان يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم اسرته و زوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.

الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

كتب لينين أشهر المسرحيات التى مازالت حاضرة فى ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة فى المناسبات، مثل سك على بناتك وتخاريف ووجهة نظر، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.