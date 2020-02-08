شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يصور مشاهد مسلسله ليالينا فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم الأردني إياد نصار تصوير مسلسله الجديد باسم "ليالينا"، والمقرر عرضه في رمضان القادم، من إنتاج سينرجى، وإخراج أحمد صالح، قصة سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، ويستكمل نصار مشاهده فى المسلسل غدا فى مصر الجديدة وتدور أحداث المسلسل فى فترة الثمانينيات بحى الزمالك، حول 4 شخصيات البطل إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين .

وفى سياق متصل، كان قد احتفل صناع وأبطال مسلسل "ليالينا" بانطلاق التصوير، حيث تم إحضار تورتة العمل فى حضور المخرج أحمد عبد الفتاح والفنانين صابرين، خالد الصاوى، إياد نصار، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى والمنتج الفنى يحيى ممدوح، وذلك بعدما بدأ تصوير أول مشاهد العمل فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى بالزمالك.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

الجدير بالذكر أن إياد نصار قد لاقى نجاحا على مستوى الدراما خارج رمضان بعدما قدم مسلسل من بطولته "حواديت الشانزليزيه" وقدم شخصية رياض فى فترة الخمسينيات.