شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تكشف عن لقطات جديدة من كواليس فيلم الفيل الأزرق 2 "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية، هند صبري، جمهورها، بصور من كواليس تصوير فيلم الفيل الأزرق 2، الذي يشاركها في بطولته النجم كريم عبد العزيز، ونشرتها عبر حسابها بموقع الصور الشهير انستجرام.

وظهرت صبري في الصور التي نشرتها وهي تجسد شخصيتها داخل الغرفة الزجاجية التي قدمت منها مشاهد الرعب في أحداث الفيلم، كما ضمت الصور ظهور النجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم.

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ونجح فيلم الفيل الأزرق 2، في تحقيق رقما قياسيا فى السينما وصل إلى 104 مليون جنيه فى مصر فقط منذ طرحه بالسينمات.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.