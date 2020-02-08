فن ومشاهير

ميمى جمال بصحبة شكوكو فى صورة نادرة من 65 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نورا، ابنة الفنانة ميمى جمال، عن صورة لوالدتها أثناء طفولتها فى مشهد جمعها بالفنان الراحل شكوكو منذ 65 عاما تقريبا، وقالت عبر حسابها الشخصى على موقع التدوينات "تويتر": "والدتى ميمى جمال فى طفولتها فى مشهد مع الفنان شكوكو قرابة عام 1955"، الأمر الذى نال إعجاب متابعيها، واصفين ميمى جمال بالجميلة منذ طفولتها.

 

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واحتفلت الفنانة ميمى جمال منذ عامين بحفل زفاف حفيدتها مريم أحمد عبد المنعم ابنة نورا حسن مصطفى على حسين حمد الله، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع، فى أحد الفنادق بمصر الجديدة، وكان ضمن الحضور د.على المصيلحى وزير التموين وحرمه، ومن نجوم الفن هشام عباس وابنته ياسمين، خالد سليم، الإعلامية ريهام السهلى، الإعلامية سهير جودة، مهندسة الديكور رباب عبد العاطى، والإعلامية مريم أمين، وغيرهم وأصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

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يذكر أن آخر أعمال ميمى جمال فيلم "الجبابرة" وتدور أحداثه في أتوبيس سياحى تستقله 10 سيدات ومجموعة أخرى من "العواجيز" متوجها فى رحلة إلى "المتحف الزراعى"، وسائقه يضحك طوال الوقت، ثم تحدث الفاجعة وتقوم عصابة بخطف الأتوبيس، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن الـ10 سيدات، ومع تصاعد الأحداث يظهر ضابط وسيم يحاول إيقاف هذه العصابة بمفارقات كوميدية خفيفة الظل، حيث يطارد العصابة ويفشل كثيرا، إلى أنه فى النهاية يتعرض لمواقف مدهشة.

فيلم "الجبابرة" يشارك فيه الفنان عمرمصطفى متولى وميمى جمال، وإنعام سالوسة، وهنا الزاهد، وهنادى مهنى، وليلى عز العرب، ورجاء حسين، تأليف وائل حمدى، إخراج شادى الرملى، إنتاج عصام إمام.

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